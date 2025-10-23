В центре Рязани на продажу выставили дом с русской баней за 53 миллиона рублей

В центре Рязани на продажу выставили дом за 53 миллиона рублей. Соответствующее объявление опубликовали на сайте Avito.

«Этот дом — не просто недвижимость, а объект искусства для ценителей. Проект был создан известным архитектором Сeнчeнко, a фaсaд украшаeт экcклюзивная мoзаикa из мaльтийскoй плитки рaботы xудожника Агеева», — отмечается в объявлении.

Автор уточняет, что в доме располагаются четыре спальни, санузлы, зал, гостиная, кухня, комната с камином, душевая, бильярдная и баня. На участке, площадь которого составляет 7 соток, находятся подсобные помещения, гараж, вольер, бассейн и зона парковки для автомобилей.

Ранее в Рязани на улице Щедрина выставили на продажу строящийся дом за 55 миллионов рублей.