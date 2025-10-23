Рязань
В центре Рязани на продажу выставили дом с русской баней за 53 миллиона рублей
Недвижимость 1995 года постройки располагается на улице Вознесенской, 53. Общая площадь трехэтажного дома составляет 347,6 м². Автор уточняет, что в доме располагаются четыре спальни, санузлы, зал, гостиная, кухня, комната с камином, душевая, бильярдная и баня. На участке, площадь которого составляет 7 соток, находятся подсобные помещения, гараж, вольер, бассейн и зона парковки для автомобилей

В центре Рязани на продажу выставили дом за 53 миллиона рублей. Соответствующее объявление опубликовали на сайте Avito.

Недвижимость 1995 года постройки располагается на улице Вознесенской, 53. Общая площадь трехэтажного дома составляет 347,6 м².

«Этот дом — не просто недвижимость, а объект искусства для ценителей. Проект был создан известным архитектором Сeнчeнко, a фaсaд украшаeт экcклюзивная мoзаикa из мaльтийскoй плитки рaботы xудожника Агеева», — отмечается в объявлении.

Автор уточняет, что в доме располагаются четыре спальни, санузлы, зал, гостиная, кухня, комната с камином, душевая, бильярдная и баня. На участке, площадь которого составляет 7 соток, находятся подсобные помещения, гараж, вольер, бассейн и зона парковки для автомобилей.

Ранее в Рязани на улице Щедрина выставили на продажу строящийся дом за 55 миллионов рублей.