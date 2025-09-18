В центре Рязани выставили на продажу строящийся дом за 55 миллионов рублей

Предполагается, что в здании на улице Щедрина дом № 9а сделают две независимые квартиры по 220 квадратных метров каждая с отдельными входами и террасами. На первом этаже будет прихожая, холл с лестницей, гостиная с камином и вторым светом, кухня, столовая, санузел, котельная. На втором — три спальни и два санузла. Под домом — цокольный этаж для отдыха или СПА. Отмечается, что дом построят в стиле городской усадьбы в классическом стиле XVIII—XX вв.

В центре Рязани выставили на продажу строящийся двухэтажный дом за 55 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовали на онлайн-платформе «Циан».

Предполагается, что в здании на улице Щедрина дом № 9а сделают две независимые квартиры по 220 квадратных метров каждая с отдельными входами и террасами.

На первом этаже будет прихожая, холл с лестницей, гостиная с камином и вторым светом, кухня, столовая, санузел, котельная. На втором — три спальни и два санузла. Под домом — цокольный этаж для отдыха или СПА.

Каждая квартира имеет земельный участок три сотки для парковки и зоны отдыха.