Рютте заявил о готовности НАТО сбивать самолеты России в случае угрозы

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о готовности НАТО сбивать самолеты России в случае реальной угрозы. Об этом он 22 октября сообщил в интервью телеканалу Fox News, передало ТАСС.

Как сказал Рютте, альянс будет перехватывать самолеты РФ, которые нарушили воздушное пространство стран-членов НАТО, но прибегнет к их уничтожению только в случае прямой угрозы.

«В случае необходимости НАТО может сбить эти самолеты, если они представляют угрозу. Если они не представляют угрозы, их перехватят, а затем аккуратно выведут за пределы», — отметил он.

Ранее Рютте заявил, что страны НАТО закупили у США оружие для Украины на два миллиарда долларов.