Рютте: страны НАТО закупили у США оружие для Украины на два миллиарда долларов
Как заявил Рютте, президент США Дональд Трамп решил снова начать поставлять оружие Украине, за которое платят страны альянса. «НАТО активно работает над этим, поставки на первую пару миллиардов долларов уже поставлены на Украину из США», — добавил Рютте.
Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции во время визита в Вашингтон заявил, что страны альянса закупили у США оружие для Украины на два миллиарда долларов. Об этом 22 октября сообщило ТАСС.
Как заявил Рютте, президент США Дональд Трамп решил снова начать поставлять оружие Украине, за которое платят страны альянса.
«НАТО активно работает над этим, поставки на первую пару миллиардов долларов уже поставлены на Украину из США», — добавил Рютте.