Рютте: страны НАТО закупили у США оружие для Украины на два миллиарда долларов

Как заявил Рютте, президент США Дональд Трамп решил снова начать поставлять оружие Украине, за которое платят страны альянса. «НАТО активно работает над этим, поставки на первую пару миллиардов долларов уже поставлены на Украину из США», — добавил Рютте.