Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 23
Птн, 24
Сбт, 25
11°
ЦБ USD 81.65 0.3 23/10
ЦБ EUR 94.75 0.08 23/10
Нал. USD 82.00 / 82.10 22/10 18:15
Нал. EUR 95.25 / 96.69 22/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 034
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 291
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 298
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 919
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рютте: страны НАТО закупили у США оружие для Украины на два миллиарда долларов
Как заявил Рютте, президент США Дональд Трамп решил снова начать поставлять оружие Украине, за которое платят страны альянса. «НАТО активно работает над этим, поставки на первую пару миллиардов долларов уже поставлены на Украину из США», — добавил Рютте.

Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции во время визита в Вашингтон заявил, что страны альянса закупили у США оружие для Украины на два миллиарда долларов. Об этом 22 октября сообщило ТАСС.

Как заявил Рютте, президент США Дональд Трамп решил снова начать поставлять оружие Украине, за которое платят страны альянса.

«НАТО активно работает над этим, поставки на первую пару миллиардов долларов уже поставлены на Украину из США», — добавил Рютте.