Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
20°
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
ЦБ USD 83.24 0.9 10/09
ЦБ EUR 98.03 1.46 10/09
Нал. USD 83.65 / 82.30 09/09 18:25
Нал. EUR 97.85 / 98.49 09/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 2025 13:15
1 534
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 274
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 875
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 484
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани подрядчик сорвал сроки благоустройства Черезовских прудов
Отмечается, что работы должны были выполнить до 15 августа 2025 года. Прокуратура провела проверку и выяснила, что благоустройство на данный момент не завершено. Подрядчику внесли представление. Прокуратура взяла ситуацию под контроль. Напомним, благоустройством территории занимается ООО «Техно Строн». Подрядчику необходимо по четной стороне улицы Новоселов расчистить береговую линию, установить скамейки, урны, дополнительное освещение и обустроить площадку для выгула собак. На эти цели выделяли 26 миллионов 489 тысяч 920 рублей.

В Рязани подрядчик сорвал сроки благоустройства Черезовских прудов. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что работы должны были выполнить до 15 августа 2025 года. Прокуратура провела проверку и выяснила, что благоустройство на данный момент не завершено.

Подрядчику внесли представление. Прокуратура взяла ситуацию под контроль.

Напомним, благоустройством территории занимается ООО «Техно Строн». Подрядчику необходимо по четной стороне улицы Новоселов расчистить береговую линию, установить скамейки, урны, дополнительное освещение и обустроить площадку для выгула собак.

На эти цели выделяли 26 миллионов 489 тысяч 920 рублей.

Сообщалось, что благоустройство Черезовских прудов могут не закончить в срок.