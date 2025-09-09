В Рязани подрядчик сорвал сроки благоустройства Черезовских прудов

Отмечается, что работы должны были выполнить до 15 августа 2025 года. Прокуратура провела проверку и выяснила, что благоустройство на данный момент не завершено. Подрядчику внесли представление. Прокуратура взяла ситуацию под контроль. Напомним, благоустройством территории занимается ООО «Техно Строн». Подрядчику необходимо по четной стороне улицы Новоселов расчистить береговую линию, установить скамейки, урны, дополнительное освещение и обустроить площадку для выгула собак. На эти цели выделяли 26 миллионов 489 тысяч 920 рублей.

В Рязани подрядчик сорвал сроки благоустройства Черезовских прудов. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что работы должны были выполнить до 15 августа 2025 года. Прокуратура провела проверку и выяснила, что благоустройство на данный момент не завершено.

Подрядчику внесли представление. Прокуратура взяла ситуацию под контроль.

Напомним, благоустройством территории занимается ООО «Техно Строн». Подрядчику необходимо по четной стороне улицы Новоселов расчистить береговую линию, установить скамейки, урны, дополнительное освещение и обустроить площадку для выгула собак.

На эти цели выделяли 26 миллионов 489 тысяч 920 рублей.

Сообщалось, что благоустройство Черезовских прудов могут не закончить в срок.