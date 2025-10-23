А что в кино? «Горыныч», «Алиса в стране чудес» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Мультфильм «Финник-2» (Россия). Финник теряет невидимость, что ставит под угрозу всех домовых. Теперь вместе с Кристиной ему предстоит найти волшебный посох и вернуть всё на свои места, пока на след не вышел опасный охотник Юджин.
Фэнтези «Горыныч» (Россия). Моряк Алексей Алехин неожиданно оказывается в сказочном княжестве и спасает малыша-дракончика. В поисках способа вернуть равновесие в мире ему предстоит вылечить князя, победить силача и встретить принцессу. Помогает герою верный друг — маленький дракон Горыныч.
Фэнтези «Алиса в Стране чудес» (Россия). Алиса попадает в страну, где время остановилось, а жители — зеркальное отражение её близких. Чтобы вернуться домой, ей нужно пройти через испытания и понять, кто она сама в этом перевернутом мире.
