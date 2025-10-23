Рязань
Кино

Алиса в Стране чудес

В Стране чудес времени не существует, а солнце всегда в зените. Случайно попав туда, пятнадцатилетняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто и3 них ее не узнает. В этом мире она чужая. Чтобы выбраться из Страны чудес, Алисе предстоит пройти долгий путь: ее ждут море собственных слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. А еще ей предстоит обрести любовь… Только выдержав все испытания, Алиса сможет спасти Страну чудес от катастрофы и вернуться домой.

Режиссёр
Юрий Хмельницкий
Актёры
Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман, Алексей Лузин, Анна Галинова, Ариана Глушкова
Премьера
2025-10-23 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези, Мюзикл

