Алиса в Стране чудес

В Стране чудес времени не существует, а солнце всегда в зените. Случайно попав туда, пятнадцатилетняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто и3 них ее не узнает. В этом мире она чужая. Чтобы выбраться из Страны чудес, Алисе предстоит пройти долгий путь: ее ждут море собственных слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. А еще ей предстоит обрести любовь… Только выдержав все испытания, Алиса сможет спасти Страну чудес от катастрофы и вернуться домой.