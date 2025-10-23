Алиса в Стране чудес

В Стране чудес времени не существует, а солнце всегда в зените. Случайно попав туда, пятнадцатилетняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто и3 них ее не узнает. В этом мире она чужая. Чтобы выбраться из Страны чудес, Алисе предстоит пройти долгий путь: ее ждут море собственных слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. А еще ей предстоит обрести любовь… Только выдержав все испытания, Алиса сможет спасти Страну чудес от катастрофы и вернуться домой.
- Режиссёр
- Юрий Хмельницкий
- Актёры
- Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман, Алексей Лузин, Анна Галинова, Ариана Глушкова
- Премьера
-
2025-10-23 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези, Мюзикл