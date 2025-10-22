В Рязани осудили жителя Архангельской области за мошенничество на 2,5 млн

Рязань
Отмечается, что с июля по август 2024 года участники организованной преступной группы звонили рязанцу и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они получили от местного жителя персональные данные и убедили передать курьеру деньги для зачисления на «безопасный счет». Житель Архангельской области забрал у 53-летнего мужчины 2,5 миллиона рублей, часть которых оставил себе в качестве вознаграждения. Остальные деньги перевел соучастникам. Московский районный суд Рязани назначил виновному наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Рязанский суд вынес приговор 18-летнему жителю Архангельской области за мошенничество. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что с июля по август 2024 года участники организованной преступной группы звонили 53-летнему рязанцу и представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

Они получили от местного жителя персональные данные и убедили передать курьеру деньги для зачисления на «безопасный счет».

Житель Архангельской области забрал у мужчины 2,5 миллиона рублей, часть которых оставил себе в качестве вознаграждения. Остальные деньги перевел соучастникам.

Московский районный суд Рязани назначил виновному наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.