В Рязани осудили жителя Архангельской области за мошенничество на 2,5 млн

Отмечается, что с июля по август 2024 года участники организованной преступной группы звонили рязанцу и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они получили от местного жителя персональные данные и убедили передать курьеру деньги для зачисления на «безопасный счет». Житель Архангельской области забрал у 53-летнего мужчины 2,5 миллиона рублей, часть которых оставил себе в качестве вознаграждения. Остальные деньги перевел соучастникам. Московский районный суд Рязани назначил виновному наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.