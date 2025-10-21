В Telegram снова произошел сбой

Вечером во вторник, 21 октября, пользователи мессенджера столкнулись с проблемами в его работе. У россиян не открывается приложение, не грузятся сообщения и медиа-файлы. Напомним, прошлым вечером в работе Telegram также наблюдались сбои.