В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Около 1,5 тыс. пользователей пожаловались за час на сбои в работе Telegram. 37% пользователей отметили сбой в работе мобильного приложения, 28% — сбой в работе сайта, 27% — сбой оповещений, 3% — общий сбой, 1% — сбой сервиса.