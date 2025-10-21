В Рязанской области 22 октября ожидается дождь со снегом

В области будет облачно. Местами ожидается дождь (в отдельных районах возможно со снегом). Ветер прогнозируют северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…5°С, днем — 4…9°С.