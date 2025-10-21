Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
Срд, 22
Чтв, 23
ЦБ USD 81.36 0.38 21/10
ЦБ EUR 94.38 -0.2 21/10
Нал. USD 82.00 / 81.60 21/10 12:25
Нал. EUR 95.26 / 95.90 21/10 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 767
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 177
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 103
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 785
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Стало известно, когда в Рязанской области выпадет снег
По данным ученых, вторжение активного циклона в Центральную Россию в начале третьей декады месяца увеличило вероятность снегопадов. Отмечается, что в ночь на среду, 22 октября, между Воронежем, Курском и Белгородом ожидается мокрый снег. Однако он пройдет мимо Рязанской области. В регионе в это время возможны густые туманы, особенно на юго-западе. Циклон оказался теплее первоначальных прогнозов. Его холодный центр расположен дальше от Рязанской области. Именно поэтому 21 и 22 октября снегопады в регионе не ожидаются. Они, по предварительным оценкам ученых, «откладываются» до начала ноября.

Стало известно, когда в Рязанской области выпадет снег. Об этом сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

По данным ученых, вторжение активного циклона в Центральную Россию в начале третьей декады месяца увеличило вероятность снегопадов.

Отмечается, что в ночь на среду, 22 октября, между Воронежем, Курском и Белгородом ожидается мокрый снег. Однако он пройдет мимо Рязанской области. В регионе в это время возможны густые туманы, особенно на юго-западе.

Циклон оказался теплее первоначальных прогнозов. Его холодный центр расположен дальше от Рязанской области. Именно поэтому 21 и 22 октября снегопады в регионе не ожидаются. Они, по предварительным оценкам ученых, «откладываются» до начала ноября.