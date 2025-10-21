Стало известно, когда в Рязанской области выпадет снег

По данным ученых, вторжение активного циклона в Центральную Россию в начале третьей декады месяца увеличило вероятность снегопадов. Отмечается, что в ночь на среду, 22 октября, между Воронежем, Курском и Белгородом ожидается мокрый снег. Однако он пройдет мимо Рязанской области. В регионе в это время возможны густые туманы, особенно на юго-западе. Циклон оказался теплее первоначальных прогнозов. Его холодный центр расположен дальше от Рязанской области. Именно поэтому 21 и 22 октября снегопады в регионе не ожидаются. Они, по предварительным оценкам ученых, «откладываются» до начала ноября.

Стало известно, когда в Рязанской области выпадет снег. Об этом сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

По данным ученых, вторжение активного циклона в Центральную Россию в начале третьей декады месяца увеличило вероятность снегопадов.

Отмечается, что в ночь на среду, 22 октября, между Воронежем, Курском и Белгородом ожидается мокрый снег. Однако он пройдет мимо Рязанской области. В регионе в это время возможны густые туманы, особенно на юго-западе.

Циклон оказался теплее первоначальных прогнозов. Его холодный центр расположен дальше от Рязанской области. Именно поэтому 21 и 22 октября снегопады в регионе не ожидаются. Они, по предварительным оценкам ученых, «откладываются» до начала ноября.