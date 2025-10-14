Рязань
«Я не мэр». Малков раскритиковал работу рязанских чиновников
Губернатор Павел Малков на заседании областного правительства во вторник, 14 октября, обратил внимание на огромное количество жалоб на «горы мусора» в Рязани. Комментируя их, он заявил, что это «хамство высшей категории».

Одним из поводов критики стал комментарий под его постами в соцсетях с видео с улицы Затинной. Там рязанка засняла «горы мусора».

«Не всегда приятно погружаться, но я должен, это моя работа. Сам постоянно езжу по городу — пишу, звоню. Знаете, я не мэр и не префект. Просил убрать забор с колючей проволокой в Новослободском сквере, семь раз, семь раз напоминал, убрали, наконец. Но территорию вокруг даже не подумали прибрать и благоустроить. Каждый раз мимо иду и думаю: „Ну когда кто-то мимо пройдет из тех, кто должен это делать“.

Не понимаю, почему нужно мое прямое поручение, почему я вообще должен это делать, кроме того, что я просто не могу на такое закрыть глаза. Коллеги, вы сами должны без меня обращать на это внимание. Я считаю, что ситуация с мусором — хамство высшей категории. Я все время ругал регоператора, но похоже проблема где-то еще здесь есть — в головах», — высказался Малков.

Глава региона поручил госжилинспекции лично отработать каждый адрес, на который рязанцы жаловались из-за замусоренности. Также он поручил подготовить более подробный и серьезный план по борьбе с замусоренностью.