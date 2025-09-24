Рязань
Госдума приняла законопроект о круглогодичном призыве на военную службу
Госдума России одобрила в первом чтении законопроект, предложенный депутатами Картаполовым и Красовым, предусматривающий проведение призыва на военную службу круглый год, с 1 января по 31 декабря, согласно указу президента. Это изменение позволит проводить медицинское освидетельствование, психологическое тестирование и заседания призывных комиссий непрерывно. Закон поддержан правительством, но нуждается в доработке перед вторым чтением. Если одобрен, начнет действовать с 1 января 2026 года.

Госдума России на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который предлагает изменить систему призыва на военную службу, пишет РИА Новости.

Согласно новому проекту, призыв будет осуществляться на протяжении всего календарного года — с 1 января по 31 декабря — на основании указа президента.

Законопроект был внесен на рассмотрение 22 июля текущего года его авторами, главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и первым заместителем комитета Андреем Красовым. В настоящее время призыв проходит дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Как пояснил Картаполов, данный проект необходим для систематизации работы военкоматов. В рамках нового законопроекта медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться в течение всего года, а отправка граждан на службу будет осуществляться в установленные законодательством сроки.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2026 года. Правительство России поддерживает инициативу, однако требует доработки ко второму чтению. В отзыве на законопроект подчеркивается необходимость внесения изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» для четкого разделения понятий призыва и отправки граждан на службу.