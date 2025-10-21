Для обработки улиц Рязани приобретут 300 тонн антигололедных реагентов

Согласно документам, необходимо закупить 200 тонн реагентов для всех типов покрытий и 100 тонн — для пешеходных зон. Товар должен быть в гранулах и иметь белый, серый или коричневый цвет. Заказчиком выступило МБУ «Дирекция благоустройства города». Поставку реагентов в мягких контейнерах нужно осуществить до 20 ноября 2025 года.

На поставку антигололедных реагентов для Рязани выделили 8 миллионов 634 тысячи рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Напомним, ранее на приобретение пять тысяч тонн соли для нужд дирекции благоустройства Рязани выделили 38 миллионов 900 тысяч рублей.

Товар должны доставить до 20 января 2026 года.