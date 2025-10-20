В Рязанской области вырос спрос на операторов call-центров, водителей и менеджеров

Отмечается, что больше всего предложений о работе в регионе — для операторов call-центров и специалистов контактного центра. Таких вакансий около 1,6 тыс. (8% от общего числа). На втором месте — водители (примерно 1,4 тыс. вакансий, 7%). Следом идут менеджеры по продажам и работе с клиентами — около 1,2 тыс. предложений (6%). На четвертой строчке — продавцы-консультанты и кассиры. Далее по востребованности следуют разнорабочие, упаковщики и комплектовщики, курьеры, бухгалтеры.

Зарплаты за год выросли почти во всех профессиях рейтинга.