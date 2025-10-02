Скончался актер из «Морских дьяволов» и «Войны и мира»

Сергею Рыбину был 51 год. Он умер 29 сентября. Причина смерти не указана. В фильмографии Сергея Рыбина — около трех десятков проектов, большинство из которых — сериалы. Актер известен по ролям в «Невском», «Войне и мире», «Морских дьяволах», «Марафоне трех граций» и других.