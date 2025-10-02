Путин описал политическую ситуацию в мире пословицей про лом

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» напомнил поговорку «против лома нет приема, окромя другого лома». Об этом пишет «Газета. ру». По его словам, в мире всегда появляется что-то новое, способное противостоять существующим мощам, что отражает суть текущих мировых процессов. Путин подчеркнул, что, каким бы значительным ни был потенциал отдельной страны или группы государств, у любой силы есть предел возможностей. Он также отметил, что институты глобального управления, созданные в прежние времена, в значительной степени утратили свою эффективность и не справляются с вызовами современности.

