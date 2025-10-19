Рязанская фигуристка Александра Трусова рассказала о венчании

«Еще раз „да“… навсегда», — подписала фото Трусова. Также фигуристка поделилась, что крестила сына.

Рязанская фигуристка Александра Трусова рассказала о венчании со своим супругом Макаром Игнатовым. Информацию об этом она разместила в своем Telegram-канале.

Также фигуристка поделилась, что крестила сына.

В августе появились кадры того, как Александра Трусова впервые вышла на лед после родов.

Фотографии — Telegram-канал Александры Трусовой.