Рязанская фигуристка Александра Трусова рассказала о венчании
«Еще раз „да“… навсегда», — подписала фото Трусова. Также фигуристка поделилась, что крестила сына.
Рязанская фигуристка Александра Трусова рассказала о венчании со своим супругом Макаром Игнатовым. Информацию об этом она разместила в своем Telegram-канале.
В августе появились кадры того, как Александра Трусова впервые вышла на лед после родов.
Фотографии — Telegram-канал Александры Трусовой.