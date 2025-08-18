Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
20°
Срд, 20
19°
Чтв, 21
22°
ЦБ USD 80.43 0.41 19/08
ЦБ EUR 94.09 0.38 19/08
Нал. USD 80.90 / 80.50 18/08 18:30
Нал. EUR 94.70 / 95.50 18/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 691
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 598
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 853
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 451
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанская фигуристка Александра Трусова впервые вышла на лед после родов
Рязанская фигуристка Александра Трусова впервые вышла на лед после родов. Спортсменка поделилась записью своей тренировки в телеграм-канале, где отметила, что это событие стало долгожданным шагом на пути к восстановлению. «Врач рекомендовал поберечься две недели, то есть осталось всего три дня. А потом в добрый путь», — написала Трусова. Она также добавила, что первая тренировка была проверочной: «С чего начинаем восстановление?». Напомним, что 6 августа Трусова и ее муж, фигурист Макар Игнатов, стали родителями первенца — сына Михаила.

Рязанская фигуристка Александра Трусова впервые вышла на лед после родов.

Спортсменка поделилась записью своей тренировки в телеграм-канале, где отметила, что это событие стало долгожданным шагом на пути к восстановлению.

«Врач рекомендовал поберечься две недели, то есть осталось всего три дня. А потом в добрый путь», — написала Трусова. Она также добавила, что первая тренировка была проверочной: «С чего начинаем восстановление?».

Напомним, что 6 августа Трусова и ее муж, фигурист Макар Игнатов, стали родителями первенца — сына Михаила.

Фото: Alexandra Trusova