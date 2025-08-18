Рязанская фигуристка Александра Трусова впервые вышла на лед после родов
Рязанская фигуристка Александра Трусова впервые вышла на лед после родов. Спортсменка поделилась записью своей тренировки в телеграм-канале, где отметила, что это событие стало долгожданным шагом на пути к восстановлению. «Врач рекомендовал поберечься две недели, то есть осталось всего три дня. А потом в добрый путь», — написала Трусова. Она также добавила, что первая тренировка была проверочной: «С чего начинаем восстановление?». Напомним, что 6 августа Трусова и ее муж, фигурист Макар Игнатов, стали родителями первенца — сына Михаила.
Фото: Alexandra Trusova