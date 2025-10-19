Рязанцам рассказали о погоде 20 октября

В понедельник будет облачно. Ночью местами ожидается небольшой дождь. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до +1…+6°С, днем прогреется до +5…+10°С.