В Рязани произошло массовое ДТП с участием автобуса

ДТП произошло 18 октября на улице Ленина около Театральной площади. Судя по кадрам, столкнулись автобус и два автомобиля. Они получили механические повреждения. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги сильно затруднено.