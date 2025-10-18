В Рязани произошло массовое ДТП с участием автобуса
ДТП произошло 18 октября на улице Ленина около Театральной площади. Судя по кадрам, столкнулись автобус и два автомобиля. Они получили механические повреждения. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги сильно затруднено.
Информация о пострадавших и подробности уточняются.
Позже в ГАИ сообщили подробности аварии.