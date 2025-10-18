В полиции рассказали о массовом ДТП с участием автобуса в Рязани

ДТП произошло 18 октября, примерно в 8:25, около площади Театральной. По предварительной информации полиции, столкнулись «Лада Калина», «Хендай Крета» и автобус «Лиаз». В аварии пострадавших не зарегистрировано. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.