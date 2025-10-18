Павел Малков: озеленили одну из ключевых локаций областного центра — сквер Трудовой Доблести

Губернатор Рязанской области Павел Малков 18 октября принял участие в экологической акции «Единый день озеленения», которая состоялась во всех муниципальных образованиях. Она проводилась в рамках месячника озеленения, организованного по инициативе главы региона, сообщила пресс-служба облправительства. Павел Малков вместе с юнармейцами высадил рябины в новом сквере «Рязань — город Трудовой Доблести», где установлена одноименная стела. Губернатор отметил важность озеленения сквера, которое дополнит благоустройство знакового для области общественного пространства.

«Считаю, что это одна из ключевых локаций областного центра. Недавно окрыли здесь стелу „Рязань — город Трудовой Доблести“. Обратил внимание, что не хватает озеленения для уюта. Прошло совсем немного времени и вместе с юнармейцами сегодня высадили большое количество деревьев. Уверен, что пройдет буквально несколько лет и здесь будет очень красиво. Но мы на этом не останавливаемся: месячник озеленения продлится в регионе до конца октября. В нем участвует огромное количество организаций, предприятий, юридических лиц, органов власти, горожане — все, кого не оставляют равнодушными вопросы окружающей среды и благоустройства наших населенных пунктов», — сказал Павел Малков.

Помимо рябин высадили молодые липы, декоративные яблони, сирень, горные сосны, гортензии, пузыреплодники. Кроме того, перед железнодорожным вокзалом «Рязань-2» оформлена клумба из 200 можжевельников.

Павел Малков добавил, что будет продолжено благоустройство прилегающей к скверу территории — еще одного пешеходного маршрута в Рязани.