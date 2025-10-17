Провалившийся колодец на улице Новоселов закрыли

Провалившийся колодец на улице Новоселов, который заметили рязанцы 16 октября и пожаловались на это в комментариях под постами губернатора Павла Малкова, закрыли. Об этом написали в «Водоканале». «Наши сотрудники устранили провал. Приносим извинения за неудобства», — написали в «Водоканале». Ранее рязанцы сообщили, что рядом с 1-м роддомом, провалился колодец.

Фото: соцсети