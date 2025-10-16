В Рязани закрыли два строительных магазина сети «Апельсин»

В Рязани закрыли два строительных магазина сети «Апельсин». Об этом РЗН. Инфо рассказали в компании.

Выяснилось, что «Апельсин» закрылся в торговом центре «Барс на Московском». Возобновлять его работу не планируют.

Также в организации уточнили, что магазин закрылся и по адресу М-5 Урал, 184-й километр, 18 около ТРЦ «Марко Молл». Однако склад там пока продолжает работать. Кроме того, уточняется, что недалеко от торгово-развлекательного центра открыт двухэтажный «Апельсин» на Окружной дороге (М-5 Урал, 185-й километр, 1, корпус 3).

Точная причина закрытия не называется.

В «Апельсине» пояснили, что остальные магазины в Рязани работают, а об открытии новых пока речи не идет.

Напомним, ранее в Рязани закрыли гипермаркет «Зельгрос». Также работу прекратил супермаркет Spar.

Фото: скриншот с Яндекс. Карт