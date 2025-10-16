В одном из рязанских округов зафиксировали вспышку ветряной оспы

В Путятинском округе зафиксировали вспышку ветряной оспы. Об этом 16 октября сообщил ИД «Пресса».

Отмечается, что за сентябрь и октябрь с признаками ветрянки в больницу обратились 77 жителей.

«С сентября в округе распространяется ветряная оспа. Болеют дети, посещающие детские сады и школы. А также взрослые, которые ухаживают за больными. Тяжелые случаи острой респираторной вирусной инфекции и ветрянки отсутствуют», — отметила врач-инфекционист Путятинской больницы Галина Элаева.

Ранее россиян предупредили о резком росте заболеваемости ветряной оспой.