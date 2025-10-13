Россиян предупредили о резком росте заболеваемости ветряной оспой

По данным издания, за восемь месяцев 2025 года случаи ветряной оспы были зарегистрированы во всех субъектах России, при этом доля детей среди заболевших в среднем по стране составляет 94,8%. Основная причина ухудшения эпидемиологической обстановки заключается в дефиците вакцины от ветрянки. С 2023 года прививка от этого заболевания была исключена из Национального календаря прививок, поскольку она не производится на территории России. В связи с этим регионам приходится закупать импортную вакцину за счет собственных средств, что не всегда возможно.

Россиян предупредили о резком росте заболеваемости ветряной оспой. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

