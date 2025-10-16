Рязанец ударил соседа ножом в подъезде

Рязанец ударил соседа ножом в подъезде. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 49-летний подозреваемый и его 39-летний сосед ранее поссорились. Днем 14 октября в подъезде многоквартирного дома из-за личной неприязни злоумышленник ударил мужчину ножом в грудь.

Несмотря на рану, потерпевший смог забежать в квартиру и закрыть дверь. Мужчине оказали своевременную медпомощь, он остался жив.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.