По иску рязанской прокуратуры с арендатором турлатовской свалки досрочно расторгнули договор

Прокуратура Рязанской области осуществляет деятельность по возврату в федеральную собственность земельных участков, которые использовались с нарушениями закона. В частности, в районе Турлатово выявлены факты размещения отходов различных классов опасности на землях, находящихся в федеральной собственности. Установлено, что участок площадью 60 000 кв. м. предоставлен в аренду физическому лицу для размещения вискозных отстойников, являвшихся частью системы очистных сооружений бывшего промышленного предприятия.

