Автоэксперт: вступление новых правил утильсбора могут еще раз перенести

Вступление в силу новых правил расчёта утилизационного сбора на легковые автомобили, запланированное на 1 ноября, откладывается на месяц. По словам автоэксперта Максима Кадакова, это не повлияет на сами правила — ставки и подход останутся прежними. Перенос связан с общественным резонансом и необходимостью переходного периода. Он отметил, что нельзя исключать, что и новую дату могу перенести. Он также предупреждает, что задержка может вызвать рост «панических» покупок, когда люди спешат приобрести машины из-за опасений повышения цен.

Вступление в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, запланированное на 1 ноября, откладывается на месяц. Однако автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что это не приведет к изменениям в самих правилах, передает «Абзац».

По его словам, общественный резонанс среди граждан и специалистов стал причиной необходимости создания переходного периода.

Кадаков подчеркнул, что перенос даты не изменит суть новых правил: ставки и специальный подход останутся прежними. «Выбрали перенос даты, но суть-то все равно не меняется. Этот сдвиг дат просто осчастливит какое-то количество человек, но кардинально расклад не поменяет. Нельзя исключать, что и новую дату могут перенести», — отметил эксперт.

Кроме того, Кадаков добавил, что задержка может способствовать увеличению «панических» покупок автомобилей. Граждане стремятся приобрести машины сейчас, опасаясь повышения цен в будущем, что приводит к ажиотажному спросу на автомобили.

Ранее Минпромторг сообщил, что принятие нового налога на утильсбор перенесли с 1 ноября на 1 декабря.