В Рязанской области скорая помощь в 2024 году выезжала на вызовы 310 тысяч раз

Отмечается, что в регионе увеличился объем вызовов скорой медицинской помощи. В 2022 году количество вызовов по области было на 20 тысяч меньше — всего 323 тысячи 115 вызовов. Служба скорой оказывает помощь населению в 25 районах региона через 21 отделение. Всего в Рязанской области работают 103 выездные бригады, из которых 22 — врачебные и 74 — фельдшерские, а также семь спецбригад. Численность бригад соответствует нормативу — одна бригада на каждые 10 тысяч жителей, подчеркнули авторы документа.