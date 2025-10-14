В Рязанской области скорая помощь в 2024 году выезжала на вызовы 310 тысяч раз

В Рязанской области бригады скорой помощи в 2024 году выезжали на вызовы 310 тысяч 498 раз. Это следует из распоряжения правительства на сайте газеты «Рязанские ведомости» о Стратегии совершенствования экстренной медицинской до 2030 года.
В документе отмечается, что в регионе увеличился объем вызовов скорой медицинской помощи. В 2022 году количество вызовов по области было на 20 тысяч меньше — всего 323 тысячи 115 вызовов.
Служба скорой оказывает помощь населению в 25 районах региона через 21 отделение. Всего в Рязанской области работают 103 выездные бригады, из которых 22 — врачебные и 74 — фельдшерские, а также семь спецбригад. Численность бригад соответствует нормативу — одна бригада на каждые 10 тысяч жителей, подчеркнули авторы документа.
Также в распоряжении написано, что с 2020 года по 2024 год в регионе выполнено 419 вылетов санавиации. В течение первых суток после вылета госпитализированы не менее 90% пациентов.
Ожидаемые результаты реализации стратегии развития здравоохранения до 2030 года предполагают, что за период 2025—2030 годов санитарной авиацией будет эвакуировано 90 пациентов ежегодно, а всего — около 510 человек.