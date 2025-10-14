Суд вынес приговор двум 19-летним рязанцам за кражу

Инцидент произошел 20 июня 2025 года в деревне Чернышовка Сараевского района. Молодые люди украли аккумулятор из «Жигулей». Владельцу автомобиля причинен ущерб на сумму 5 647 рублей. Сараевский районный суд назначил злоумышленникам по 350 часов обязательных работ.