Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть отсрочку для новых правил утильсбора

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть отсрочку новых правил утилизационного сбора на легковые автомобили. Это связано с просьбой главы «Деловой России» Алексея Репика, который отметил проблемы с доставкой уже оплаченных машин. Минпромторг в сентябре предложил изменить расчёт сбора: ставка будет зависеть от типа, объёма и мощности двигателя по прогрессивной шкале. Льготный коэффициент сохранится для частных лиц при ввозе иномарок с мощностью до 160 л. с. Изначально изменения планировали ввести до 1 ноября. Репик подчеркнул, что оплатившие авто до новых правил могут столкнуться с задержками и предложил расширить переходный период, чтобы завершить текущие заказы по старым условиям.

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Министерству промышленности и торговли (Минпромторг) рассмотреть возможность отсрочки введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, пишет РИА Новости.

Как сообщается в секретариате Мантурова, инициатива связана с просьбой главы «Деловой России» Алексея Репика, который отметил проблемы с доставкой уже оплаченных автомобилей.

В сентябре Минпромторг подготовил проект, согласно которому базовая ставка утилизационного сбора будет определяться в зависимости от типа и объема двигателя, а также его мощности с использованием прогрессивной шкалы коэффициентов. Льготный коэффициент сохранится для частных лиц, ввозящих иномарки с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования. Изначально изменения планировалось внедрить до 1 ноября.

Репик подчеркнул, что многие граждане, которые оплатили автомобили до объявления о новых правилах, могут столкнуться с форс-мажорными задержками в доставке. Он предложил рассмотреть варианты расширения переходного периода, чтобы дать возможность завершить действующие заказы по старым условиям.

В настоящее время физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров, платят 3,4 тысячи рублей утилизационного сбора, тогда как владельцы автомобилей старше трех лет должны уплатить 5,2 тысячи рублей. После введения новых правил льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил.

Ранее сообщалось о том, что в России могут отложить повышение утильсбора на машины с 1 ноября. Это решение принято на фоне критики со стороны Федеральной таможенной службы (ФТС) и многочисленных обращений граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.