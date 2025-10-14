Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 79.96 -0.89 15/10
ЦБ EUR 92.68 -1.24 15/10
Нал. USD 80.61 / 81.28 14/10 17:35
Нал. EUR 94.01 / 95.00 14/10 17:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 695
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 670
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 396
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть отсрочку для новых правил утильсбора
Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть отсрочку новых правил утилизационного сбора на легковые автомобили. Это связано с просьбой главы «Деловой России» Алексея Репика, который отметил проблемы с доставкой уже оплаченных машин. Минпромторг в сентябре предложил изменить расчёт сбора: ставка будет зависеть от типа, объёма и мощности двигателя по прогрессивной шкале. Льготный коэффициент сохранится для частных лиц при ввозе иномарок с мощностью до 160 л. с. Изначально изменения планировали ввести до 1 ноября. Репик подчеркнул, что оплатившие авто до новых правил могут столкнуться с задержками и предложил расширить переходный период, чтобы завершить текущие заказы по старым условиям.

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Министерству промышленности и торговли (Минпромторг) рассмотреть возможность отсрочки введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, пишет РИА Новости.

Как сообщается в секретариате Мантурова, инициатива связана с просьбой главы «Деловой России» Алексея Репика, который отметил проблемы с доставкой уже оплаченных автомобилей.

В сентябре Минпромторг подготовил проект, согласно которому базовая ставка утилизационного сбора будет определяться в зависимости от типа и объема двигателя, а также его мощности с использованием прогрессивной шкалы коэффициентов. Льготный коэффициент сохранится для частных лиц, ввозящих иномарки с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования. Изначально изменения планировалось внедрить до 1 ноября.

Репик подчеркнул, что многие граждане, которые оплатили автомобили до объявления о новых правилах, могут столкнуться с форс-мажорными задержками в доставке. Он предложил рассмотреть варианты расширения переходного периода, чтобы дать возможность завершить действующие заказы по старым условиям.

В настоящее время физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров, платят 3,4 тысячи рублей утилизационного сбора, тогда как владельцы автомобилей старше трех лет должны уплатить 5,2 тысячи рублей. После введения новых правил льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил.

Ранее сообщалось о том, что в России могут отложить повышение утильсбора на машины с 1 ноября. Это решение принято на фоне критики со стороны Федеральной таможенной службы (ФТС) и многочисленных обращений граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.