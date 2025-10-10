В России могут отложить повышение утильсбора на машины с 1 ноября

С 1 ноября 2025 года в России не будет повышения утилизационного сбора на автомобили, Auto.ru. Такое решение связано с критикой Федеральной таможенной службы (ФТС) и обращениями граждан, столкнувшихся с финансовыми трудностями. Заместитель руководителя ФТС Владимир Ивин заявил, что система администрирования сбора несовершенна из-за отсутствия единого нормативного акта для расчёта сбора. Для разных типов авто, включая гибриды и электромобили, применяются разные методы определения мощности, что ведёт к произвольным доначислениям и разным решениям на таможнях. ФТС предложила Минпромторгу объединить правила в один документ, чтобы убрать разночтения, но пока этот документ не создан.

С 1 ноября 2025 года в России не состоится ожидаемое повышение утилизационного сбора на автомобили. Об этом сообщает профильный сайт Auto.ru.

Это решение принято на фоне критики со стороны Федеральной таможенной службы (ФТС) и многочисленных обращений граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

Заместитель руководителя ФТС Владимир Ивин выступил с резкой критикой системы администрирования утилизационного сбора на заседании Совета Федерации. Он отметил, что ведомство испытывает трудности в применении новых правил из-за отсутствия единого нормативного акта, регулирующего расчёт сбора.

По словам Ивина, для различных типов транспортных средств, включая гибриды и электромобили, используются разные методики определения мощности, что приводит к произвольным доначислениям и противоречивым решениям на разных таможнях.

«Мы предложили Минпромторгу свести все правила в один документ, чтобы устранить разночтения», — добавил Ивин. Однако на данный момент такой документ так и не был представлен.

Основное отличие новой методики: теперь при расчёте утильсбора будут учитывать мощность мотора, а не только объём двигателя и возраст автомобиля.