В пятиэтажке в Рязани произошел пожар с пострадавшим

Информация о пожаре поступила 12 октября в 12:39. В пятиэтажном доме загорелась квартира. Ее тушили 11 человек и три спецавтомобиля. Огнем повреждена квартира. Есть пострадавший. Информация о нем уточняется.

