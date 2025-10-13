В МЧС рассказали о пострадавшей при пожаре в пятиэтажке в Рязани

Инцидент произошел 12 октября на улице Ленкома. После пожара квартира повреждена огнем. Пострадала женщина 1938 года рождения. Напомним, квартиру тушили 11 человек и три спецавтомобиля.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали о пострадавшей при пожаре в пятиэтажке в Рязани.

