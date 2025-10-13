Рязань
В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 16%
По мнению главы комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ЦБ на следующем заседании, которое состоится 24 октября, может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт. Согласно последней информации от Росстата, инфляция впервые, но «накопленным этапом», оказалась ниже 8%, отметил депутат. «Это сигнал к тому, что Центральный банк должен снизить ключевую ставку. Не должен, но, скорее всего, снизит», — добавил он. Аксаков также выразил мнение, что снижение произойдет постепенно. К концу года ключевая ставка, по прогнозам депутата, будет на уровне 15%.

В Госдуме допустили снижение ключевой ставки. Об этом сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передало 13 октября ТАСС.

По его мнению, ЦБ на следующем заседании, которое состоится 24 октября, может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт.

Согласно последней информации от Росстата, инфляция впервые, но «накопленным этапом», оказалась ниже 8%, отметил депутат.

«Это сигнал к тому, что Центральный банк должен снизить ключевую ставку. Не должен, но, скорее всего, снизит», — добавил он.

Аксаков также выразил мнение, что снижение произойдет постепенно. К концу года ключевая ставка, по прогнозам депутата, будет на уровне 15%.

Напомним, Банк России в сентябре снизил ее с 18 до 17%.