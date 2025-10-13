В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 16%

По мнению главы комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ЦБ на следующем заседании, которое состоится 24 октября, может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт. Согласно последней информации от Росстата, инфляция впервые, но «накопленным этапом», оказалась ниже 8%, отметил депутат. «Это сигнал к тому, что Центральный банк должен снизить ключевую ставку. Не должен, но, скорее всего, снизит», — добавил он. Аксаков также выразил мнение, что снижение произойдет постепенно. К концу года ключевая ставка, по прогнозам депутата, будет на уровне 15%.

Напомним, Банк России в сентябре снизил ее с 18 до 17%.