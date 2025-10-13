В ДТП в Рязанской области погибли двое взрослых и ребенок

ДТП произошло 12 октября, примерно в 12:45, на 68-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний-Новгород». По предварительной информации полиции, 23-летний житель рабочего поселка Сапожок, управляя автомобилем «ВАЗ-21114», столкнулся «Фольксваген Поло», за рулем которого был 28-летний рязанец. Водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21114» — 37-летний мужчина, а также пассажир автомобиля «Фольксваген Поло» — 4-летняя девочка, от полученных травм скончались на месте. Водитель и пассажир «Фольксвагена» — 27-летняя женщина, доставлены в медучреждение. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

В ДТП в Сапожковском районе погибли двое взрослых и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло 12 октября, примерно в 12:45, на 68-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний-Новгород».

По предварительной информации полиции, 23-летний житель рабочего поселка Сапожок, управляя автомобилем «ВАЗ-21114», столкнулся «Фольксваген Поло», за рулем которого был 28-летний рязанец.

Водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21114» — 37-летний мужчина, а также пассажир автомобиля «Фольксваген Поло» — 4-летняя девочка, от полученных травм скончались на месте.

Водитель и пассажир «Фольксвагена» — 27-летняя женщина, доставлены в медучреждение.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, прокуратура начала проверку после смертельного ДТП.