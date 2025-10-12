В Рязанской области произошло смертельное ДТП
ДТП произошло 12 октября на 60-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. Столкнулись две легковушки. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие, среди которых — несовершеннолетний. По поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратурой Сапожковского района организована проверка.
