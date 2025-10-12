В Рязани пропал 23-летний молодой человек

Местонахождение Данилы Гыбина неизвестно с 9 октября 2025 года. Приметы: рост — 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы — каштанового цвета, глаза — серо-зеленые. Одежда: куртка цвета хаки, серые кроссовки с белой подошвой, серая кепка. С собой у Данилы Гыбина был коричневый рюкзак. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.