Установлены личности пяти пострадавших и погибшей в ДТП в Рязанской области

Установлены личности пяти пострадавших и погибшей в ДТП в Пронском районе. Об этом сообщил ИД «Пресса».

ДТП произошло днем 11 октября, примерно в 15:30, на 49-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин».

По предварительным данным «Прессы», водитель Renault Logan, 48-летняя жительница Шатуры Московской области, не справилась с управлением. Ее машина столкнулась с «ГАЗелью». Водитель легковушки погибла на месте.

В машине, кроме нее, находились четвероклассница, восьмиклассник и две женщины в возрасте 68 и 62 лет. Одну из них в тяжелом состоянии вертолетом санавиации доставили в Рязань. Несовершеннолетних также транспортировали в областной центр.

В «ГАЗели» пострадала 49-летняя пассажирка, супруга водителя. Сам он также обращался за медпомощью.

Напомним, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.