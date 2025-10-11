Рязань
В ДТП под Рязанью погиб человек, еще пять пострадали
Ранее стало известно, что авария произошла перед въездом в село Абакумово. На кадрах с места было видно, что пострадавший человек лежал на обочине.

Фото — пресс-служба ГАИ