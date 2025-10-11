В ДТП под Рязанью погиб человек, еще пять пострадали

Как рассказали в Госавтоинспекции, 11 октября, примерно в 15:30, в Пронском районе, на 49-ом километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» и «ГАЗели». «Водитель автомобиля „Рено“ от полученных травм скончалась на месте ДТП. Также четыре пострадавших легкового автомобиля и пассажир „ГАЗели“ с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение», — написали в ведомстве. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что авария произошла перед въездом в село Абакумово. На кадрах с места было видно, что пострадавший человек лежал на обочине.

