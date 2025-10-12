Еще одна рязанка прошла этап слепых прослушиваний в шоу «Голос. Дети»

Рязань
14-летняя Алина Арчакова из Рязани прошла этап слепых прослушиваний в шоу «Голос. Дети». Выпуск от 10 октября опубликован на сайте Первого канала.

Алина Арчакова выступила с песней «Знаешь ли ты?». К ней повернулись оперная певица Аида Гарифуллина и певец Дима Билан.

Члены жюри подчеркнули чистоту исполнения песни. Рязанка выбрала команду Димы Билана.

Алина Арчакова занимается вокалом и актерским мастерством. По словам рязанки, если не получится стать артисткой, то будет журналисткой.

В предыдущем сезоне Алина Арчакова уже приходила на шоу «Голос. Дети», но перед выходом на сцену ей сказали, что отборочный этап закончен.

Видео выступления доступно по ссылке.

Ранее стало известно, что школьница из Рязани Виктория Захарова прошла этап слепых прослушиваний. Она выбрала команду Аиды Гарифуллиной.