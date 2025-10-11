Под Рязанью произошло ДТП, есть пострадавшие

Авария произошла перед въездом в село Абакумово. «Легковушка выехала на „встречку“», — написали в канале. Судя по кадрам с места происшествия, в ДТП есть пострадавшие. Один из возможных пострадавших лежит на обочине. Также видно, что сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии. Официальной информации от ГАИ пока нет.