«Ъ»: президенты Украины и США обсудили поставки ракет «Томагавк»

Разговор длился около 30 минут. Владимир Зеленский по данным публикации, назвал его «очень позитивным и продуктивным». Было ли принято окончательное решение по поставкам неизвестно. Ранее сообщалось, что Украина будет просить разрешения ударов ракетами «Томагавк» по России, дальность которых 2400 км.

