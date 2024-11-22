Politico: Украина будет просить разрешения ударов ракетами «Томагавк» по России

Отмечается, что украинские чиновники не считают разрешение на использование ATACMS для ударов по объектам внутри РФ поворотным моментом, но это оружие поможет наносить удары по российским военным объектам и войскам на границе.

Украина будет просить разрешения ударов ракетами «Томагавк» по России, дальность которых 2400 км. Об этом пишут «Плохие новости» со ссылкой на издание Politico.

Отмечается, что украинские чиновники не считают разрешение на использование ATACMS для ударов по объектам внутри РФ поворотным моментом, но это оружие поможет наносить удары по российским военным объектам и войскам на границе.

Ранее Владимир Зеленский в своем «плане победы» просил у США разрешение на использование «Томагавков», но не получил его.