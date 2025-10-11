Paramount закроет канал MTV в некоторых странах Европы

Компания Paramount объявила о планах закрыть каналы MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live в некоторых странах Европы. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на Broadband TV News.

В Великобритании останется только MTV HD.

Решение связали с финансовыми трудностями компании и изменениями в медиаиндустрии.

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС