Paramount закроет канал MTV в некоторых странах Европы
В материале отмечается, что в Великобритании после 31 декабря 2025 года, а также в Германии, Австрии и некоторых странах Центральной и Восточной Европы прекратят вещание каналы MTV. В Великобритании останется только MTV HD. Решение связали с финансовыми трудностями компании и изменениями в медиаиндустрии.
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС