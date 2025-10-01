В России запустят ИИ-программу для проверки книг на пропаганду наркотиков

В ноябре этого года издатели получат доступ к новой программе, использующей искусственный интеллект для выявления запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах в книгах. Об этом сообщил директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев. Программа, разработанная Роскомнадзором, прошла последние тестирования, которые показали эффективность на уровне 80% и выше. Несмотря на высокую степень надежности, окончательное решение о ее использовании будет принимать редакционный состав издательств.

