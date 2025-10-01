Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября. Об этом пишет РИА Новости.

Такой режим связан с постановлением правительства.

«Нерабочие дни перенесены: с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая; с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня; с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября», — говорится в документе.

Рабочий день субботы — 1 ноября — должен быть сокращен на час, независимо от продолжительности смен сотрудников.

